Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Mayıs ayında hesaplara yatacak

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik sigortası ödemelerinin mayıs ayında da devam edeceğini duyurdu.

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Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık." dedi.