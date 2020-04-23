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Bakan Selçuk'tan açıklaması: Mayıs ayında hesaplara yatacak

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Nisan ayı sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık." dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:20 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Mayıs ayında hesaplara yatacak

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik sigortası ödemelerinin mayıs ayında da devam edeceğini duyurdu.

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Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık." dedi.

SON DAKİKA! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan A Haber'e özel açıklamalar

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Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Mayıs ayında hesaplara yatacak
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