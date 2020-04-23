Coroan virüse karşı Anadolu’da yardım seferberliği

SİPERLİK ÜRETİMİ

Salgın sürecinde ilde ortaya çıkan maddi manevi sıkıntıları çözmek için ilk günden harekete geçtiklerini söyleyen Sakarya Ticaret ve Sanayi Orası Başkanı Akgün Altuğ, "Bu şehri ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Valilikle yaptığımız ortak çalışmada 25 bin aileye gıda yardımı yaptık. Biz birbirimize yeten bir milletiz" dedi. Altuğ, oto yan sanayi ve plastik gıda ambalajı üreten iki üyelerinin sağlıkçı, emniyet teşkilatı ve jandarmalar için 20 binden fazla siperlik üretimi yaptığı bölgesini verdi.

65 YAŞ ÜSTÜNE ERZAK

Bursa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda da yer alan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 65 yaş üzeri vatandaşlar için hazırlanan 10 bin adet erzak paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Başkan İbrahim Burkay, ihtiyaç duyulan medikal ürünlerin üretimi için başlatılan çalışmaların ardından 10 bin adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmek üzere hazırladıklarını söyledi. Oda, üyeleriyle günlük 20 bin adet siperlik maske üretecek altyapıyı da tamamladı.

DAR GELİRLİYE YARDIM

Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise "Bütün sanayiciler elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle işsizlere yoğun destek veriyoruz. Valilik kanalıyla yardım kolisi verilen aile sayısı 150 bini geçti. Hastanelerimize de destek veriyoruz" dedi. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise oda olarak 60 bin TL ile 600 kolilik bir yardımı dar gelirli vatandaşlara dağıtmak için çalışmalarını tamamladıkları bilgisini verdi. Denizli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de sağlık çalışanlarına siperlik ve maske yardımının yanı sıra bu süreçte işini kaybeden 1.000 aileye gıda desteği verecekleri bilgisini verdi.

KOLİDE YEREL MARKALAR VAR

Özellikle gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 4 bin aileye yardımcı olmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Aydın, "Bu ailelere kriz boyunca yardım vermeye devam edeceğiz. Yardım kolilerini yerel marketler ve yerel markalardan temin edeceğiz" dedi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise valiliğe 60 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunduklarını, bu kapsamda hazırlanan 200 yardım kolisinin 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ihtiyaç sahibi vatandaşlara verileceğini bildirdi.