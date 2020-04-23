Hangi araçlar için MTV ödenir, hangi araçlar için ödenmez? MTV ödemesinden muaf tutulan araçlar listesi

Araba sahibi olmak herkesin hayalidir. Yalnız olay sadece araba almakla bitmemektedir. Alınan aracın birçok gideri bulunmaktadır. Bunların başında araç bakım masrafı, benzin gideri, trafik sigortası ve ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi bulunmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini her yıl düzenli bir şekilde ödemekle araç sahibi yükümlüdür. Araç sahipleri bu ödemelerin hangi araçlar için geçerli olup olmadığını merak ediyorlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet vb. kara taşıtları olmak üzere helikopter, uçak, motorlu deniz araçları gibi taşıtlar için MTV ödemesi yapılması zorunludur. MTV vergisi ödemekle yükümlü olmayan araçlar; kamuya hizmet eden araçlar, Kızılay Derneği'ne kayıtlı taşıtlar, en az %90 engelli bireylerin üzerine kayıtlı bulunan araçlar ve hurda haline bulunan araçlar bu vergilerin ödemesini yapmayabilir. Bunun yanı sıra birde doğayı kirletmeyen araçlardan elektrikli araçlar için mtv ödenir mi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. N1 sınıfı araçlar için MTV ve lüks otomobil vergisi işte detaylar…

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN MTV ÖDENİR Mİ?

Son zamanlarda fazlasıyla çevrede ve havada meydana gelen kirlilikten dolayı çevre duyarlılığında büyük bir artış oldu. Çevreye karşı oluşan bu duyarlılık sonucu gündeme gelen araçların çevreye verdiği kirlilikten ötürü elektrikli araçların kullanılması, çevreye karşı duyarlı olan kişiler, kurumlar tarafından önerildi. Sıradan araçlardaki fosil yakıt tüketiminden daha farklı olarak bu araçlar elektrik ile çalışmaktadır. Elektrikli araçlar kendi aralarında 2'e ayrılmaktadır.

Tam Elektrikli Sistem Otomobiller:

Tam elektrikli sistem otomobilleri, diğer klasik araçlarda bulunan motoru çalıştırmak için ihtiyaç duyulan çevreye zarar vermekte olan benzin kullanımı yerine, enerjiyi bir çeşit elektrik motoru ile üretmektedir. Fakat bu tip araçlarda tam anlamıyla bir araba motoru bulunmamaktadır. Motor yerine bir çeşit bataryalar sistemi ile dışsal bir elektrik kaynağı sayesinde çalıştırılmaktadır.

Hibrit Sistem Otomobiller:

Diğer bir elektrikli araçlardan olan hibrit sistem otomobiller, klasik içten yanmalı motordan farklı olarak, hibrit araçlar emisyonlu motora aitken elektrikli motor, belli bir çekiş gücüne kadar devreye girmektedir. Bu hibrit sistemli otomobiller dışarıdan alınan elektrikle değil, benzinli ya da dizel motorun enerjisi ile şarj olmaktadır. Doğaya saldıkları karbon emisyonundan dolayı, araç kullanan vatandaşlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmaktadır. Araç sahipleri tarafından merak konusu olan bu doğa dostu olan elektrikli araçlardan, elektrikli araba vergisi ödemesi yapılır mı diye merak ediliyor. Hibrit araç motorlu taşıt vergisi kullandıkları benzinli motora ve aracın satış fiyatına göre vergi belirleniyor.

01/01/2018'den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Kilowatt (kW) aralığı 1- 3 yaş 4- 6 yaş 7- 11 yaş 12- 15 yaş 16 ve yukarı yaş 70 kW ve aşağısı 241 TL 168TL 94 TL 71 TL 25 TL 71 kW- 85 kW'e kadar 419 TL 314 TL 182 TL 129 TL 49 TL 86 kW- 105 kW'e kadar 741 TL 579 TL 341 TL 207 TL 80 TL 106 kW- 120 KW'e kadar 1.167 TL 899 TL 528 TL 314 TL 124 TL 120 kW- 150 kW'e kadar 1.750 TL 1.271 TL 794 TL 474 TL 187 TL

01/01/2018'den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Kilowatt (kW) aralığı Araç Değeri (KDV Hariç) 1 - 3 yaş 4- 6 yaş 7- 11 12- 15 yaş 70 kW ve aşağısı 51.800 TL'ye kadar 241 TL 168 TL 94 TL 71 TL 70 kW ve aşağısı 51.800 TL ile 90.800 TL arası 264 TL 184 TL 103 TL 78 TL 70 kW ve aşağısı 90.800 TL üzeri 289 TL 201 TL 112 TL 85 TL 71 kW- 85 kW'e kadar 51.800 TL'ye kadar 419 TL 314 TL 182 TL 129 TL 71 kW- 85 kW'e kadar 51.800 TL ile 90.800 TL arası 461 TL 346 TL 200 TL 141 TL

N1 SINIFI ARAÇLAR İÇİN MTV

N1 sınıfı araçlar, yük taşımasında kullanılan araçlardır. Bu tür araçların azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara denir. N sınıfı; 4 tekerlekli, motorlu yük taşımak için kullanılan sınıfın genel adı, N1 ise bu sınıfın en küçük segmentindeki araçlardır. Bu tür araçların vergi hesabı motor silindir hacmine ve yaşına göre MTV hesabı yapılır.

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LÜKS OTOMOBİL VERGİSİ

Her bireyin hayalini kurduğu bir araba alma hayali vardır. Araba alındıktan sonra birde bunun üzerine birçok masraf geliyor. Bu masraflardan biriside MTV ödemesidir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin içerisinde birde lüks otomobile sahip aracı olan kişilerde yer almaktadır. Lüks otomobil vergisi motor silindir hacmine göre ödenecek olan vergi tutarıda değişmektedir. Bu link üzerinden hesaplama işleminizi e-devlet sitesine girişinizi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

( https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme )