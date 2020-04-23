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, hangi araçlar için ödenmez? MTV ödemesinden muaf tutulan araçlar listesi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulardan biriside Motorlu Taşıtlar Vergisidir. Her yıl 2 kez araç sahipleri MTV vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu verginin ödemesinin sebeplerinden olan araçların doğaya saldıkları emisyon oranı, aracın koltuk sayısı ve yaşına bağlı olarak hesaplanmasından ötürü Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapılır. Araç alındıktan sonra trafik sicil kaydı aktif olmaya başlayınca MTV ödemesi yapılmaya başlanır. Araç sahipleri veya araç alacak kişiler tarafından merak konusu olan konu ? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz.  Hangi araçlar için ödenmez? İşte tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:42 ABONE OL
Hangi araçlar için MTV ödenir, hangi araçlar için ödenmez? MTV ödemesinden muaf tutulan araçlar listesi

Araba sahibi olmak herkesin hayalidir. Yalnız olay sadece araba almakla bitmemektedir. Alınan aracın birçok gideri bulunmaktadır. Bunların başında araç bakım masrafı, benzin gideri, trafik sigortası ve ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi bulunmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini her yıl düzenli bir şekilde ödemekle araç sahibi yükümlüdür. Araç sahipleri bu ödemelerin hangi araçlar için geçerli olup olmadığını merak ediyorlar. Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet vb. kara taşıtları olmak üzere helikopter, uçak, motorlu deniz araçları gibi taşıtlar için MTV ödemesi yapılması zorunludur. MTV vergisi ödemekle yükümlü olmayan araçlar; kamuya hizmet eden araçlar, Kızılay Derneği'ne kayıtlı taşıtlar, en az %90 engelli bireylerin üzerine kayıtlı bulunan araçlar ve hurda haline bulunan araçlar bu vergilerin ödemesini yapmayabilir. Bunun yanı sıra birde doğayı kirletmeyen araçlardan elektrikli araçlar için mtv ödenir mi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. N1 sınıfı araçlar için MTV ve lüks otomobil vergisi işte detaylar…

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN MTV ÖDENİR Mİ?

Son zamanlarda fazlasıyla çevrede ve havada meydana gelen kirlilikten dolayı çevre duyarlılığında büyük bir artış oldu. Çevreye karşı oluşan bu duyarlılık sonucu gündeme gelen araçların çevreye verdiği kirlilikten ötürü elektrikli araçların kullanılması, çevreye karşı duyarlı olan kişiler, kurumlar tarafından önerildi. Sıradan araçlardaki fosil yakıt tüketiminden daha farklı olarak bu araçlar elektrik ile çalışmaktadır. Elektrikli araçlar kendi aralarında 2'e ayrılmaktadır.

Tam Elektrikli Sistem Otomobiller:

Tam elektrikli sistem otomobilleri, diğer klasik araçlarda bulunan motoru çalıştırmak için ihtiyaç duyulan çevreye zarar vermekte olan benzin kullanımı yerine, enerjiyi bir çeşit elektrik motoru ile üretmektedir. Fakat bu tip araçlarda tam anlamıyla bir araba motoru bulunmamaktadır. Motor yerine bir çeşit bataryalar sistemi ile dışsal bir elektrik kaynağı sayesinde çalıştırılmaktadır.

Hibrit Sistem Otomobiller:

Diğer bir elektrikli araçlardan olan hibrit sistem otomobiller, klasik içten yanmalı motordan farklı olarak, hibrit araçlar emisyonlu motora aitken elektrikli motor, belli bir çekiş gücüne kadar devreye girmektedir. Bu hibrit sistemli otomobiller dışarıdan alınan elektrikle değil, benzinli ya da dizel motorun enerjisi ile şarj olmaktadır. Doğaya saldıkları karbon emisyonundan dolayı, araç kullanan vatandaşlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmaktadır. Araç sahipleri tarafından merak konusu olan bu doğa dostu olan elektrikli araçlardan, elektrikli araba vergisi ödemesi yapılır mı diye merak ediliyor. Hibrit araç motorlu taşıt vergisi kullandıkları benzinli motora ve aracın satış fiyatına göre vergi belirleniyor.

01/01/2018'den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Kilowatt (kW) aralığı

1- 3 yaş

4- 6 yaş

7- 11 yaş

12- 15 yaş

16 ve yukarı yaş

70 kW ve aşağısı

241 TL

168TL

94 TL

71 TL

25 TL

71 kW- 85 kW'e kadar

419 TL

314 TL

182 TL

129 TL

49 TL

86 kW- 105 kW'e kadar

741 TL

579 TL

341 TL

207 TL

80 TL

106 kW- 120 KW'e kadar

1.167 TL

899 TL

528 TL

314 TL

124 TL

120 kW- 150 kW'e kadar

1.750 TL

1.271 TL

794 TL

474 TL

187 TL

01/01/2018'den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Kilowatt (kW) aralığı

Araç Değeri (KDV Hariç)

1 - 3 yaş

4- 6 yaş

7- 11

12- 15 yaş

70 kW ve aşağısı

51.800 TL'ye kadar

241 TL

168 TL

94 TL

71 TL

70 kW ve aşağısı

51.800 TL ile 90.800 TL arası

264 TL

184 TL

103 TL

78 TL

70 kW ve aşağısı

90.800 TL üzeri

289 TL

201 TL

112 TL

85 TL

71 kW- 85 kW'e kadar

51.800 TL'ye kadar

419 TL

314 TL

182 TL

129 TL

71 kW- 85 kW'e kadar

51.800 TL ile 90.800 TL arası

461 TL

346 TL

200 TL

141 TL

N1 SINIFI ARAÇLAR İÇİN MTV

N1 sınıfı araçlar, yük taşımasında kullanılan araçlardır. Bu tür araçların azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara denir. N sınıfı; 4 tekerlekli, motorlu yük taşımak için kullanılan sınıfın genel adı, N1 ise bu sınıfın en küçük segmentindeki araçlardır. Bu tür araçların vergi hesabı motor silindir hacmine ve yaşına göre MTV hesabı yapılır.

Araç satışında MTV ödemesi kim tarafından yapılır? MTV borcu olan aracın noter satışı yapılır mı? Plakasız araç kullanma cezası 2020: Plakasız araç kullanma cezası ve erken ödeme indirimi ne kadar? Emeklilikler Motorlu Taşıt Vergisi öder mi? Emekliler MTV ödemesinden muaf tutuluyor mu?

LÜKS OTOMOBİL VERGİSİ

Her bireyin hayalini kurduğu bir araba alma hayali vardır. Araba alındıktan sonra birde bunun üzerine birçok masraf geliyor. Bu masraflardan biriside MTV ödemesidir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin içerisinde birde lüks otomobile sahip aracı olan kişilerde yer almaktadır. Lüks otomobil vergisi motor silindir hacmine göre ödenecek olan vergi tutarıda değişmektedir. Bu link üzerinden hesaplama işleminizi e-devlet sitesine girişinizi yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

( https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme )

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