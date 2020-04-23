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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nin kuruluşunun 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Albayrak, "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:25 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
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