Merkez Bankası faizi 1 puan daha düşürdü

Koronavirüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla likidite yönetiminde esneklik sağlamadan reel sektöre kredi akışının kesintisiz teminine, reeskont kredileri ile ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesinden martta erken toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) ile 1 puanlık faiz indirimine kadar önemli adımlar atan Merkez Bankası'ndan dün bir hamle daha geldi.Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 1 puan daha indirerek yüzde 9.75'ten 8.75'e çekti. Böylece, 25 Temmuz 2019'dan bu yana art arda gerçekleştirdiği 8 toplantıda toplam 15.25 puanlık faiz indirimine imza atmış oldu. Politika faizi kur saldırısının ardından 13 Eylül 2018'de 625 puanlık artırımla yüzde 24'e çıkarılmıştı. PPK sonrası yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiği vurgulandı.Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamının önemli olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkileyeceği belirtildi. Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden 30'a yükseltti. BDDK düzenlemelerinin ardından bankaların TCMB ile vadede TL satım yönünde işlem tutarları artmıştı. Bu artışla işlem limitleri yaklaşık 5 milyar $ artmış oldu.