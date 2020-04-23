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Nakdi ücret desteği sistemi dün açıldı

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
ÜCRETSIZ izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuru süreci dün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın web adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 23 Nisan hediyesi olarak, 2.6 milyon ihtiyaç sahibi öğrencinin yararlandığı şartlı eğitim yardımı da yüzde 10-28 artırılarak 75 liraya çıktı.
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Nakdi ücret desteği sistemi dün açıldı
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