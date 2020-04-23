Ramazan pidesine zam yok

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ramazan pidelerine zam yapılmayacağını, fiyat ve gramajda değişiklik olmayacağını bildirdi. Ramazan süresince fırınlar iftara kadar pide ve ekmek satışı yapılabilecek. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ramazan pidelerimizin, gramajı ve fiyatlarının aynı kalmasına karar verildi. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza Ramazan pidesiyle ilgili almış oldukları bu karardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Fiyat tarifesine göre 350 gram pide 3 liraya, 350 gram yumurtalı susamlı pide 3.5 liraya satışa sunulacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesine göre ise fırınlar iftara kadar pide ve ekmek satışı yapabilecek. Ancak iftara 2 saat kala üretimi durduracak. Ayrıca güvenlik güçlerinin, fırınları sık sık denetleyerek sosyal mesafe kontrolü yapacağı kaydedildi.