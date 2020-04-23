Sokağa çıkmadan 102 bin kişi ev aldı

Vatandaş koronavirüs nedeniyle evde kalırken, ev sahibi olmaya da devam ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro başvurularının 18 Mart itibarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Web Tapu' sistemi üzerinden online olarak yapılması kararını almıştı.Bir ayda tapuda online olarak toplam 351 bin 652 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 102 bin 560 konut satışı da Web Tapu üzerinden yapıldı. İstanbul'da bir ayda 12 bin 989 konut el değiştirirken en çok konut satışı; 1.531 konutla Esenyurt'ta yapıldı. Online konut satışında 8 bin 892 konut ile Ankara ikinci, 5 bin 407 konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir'i 3 bin 918 ile Antalya ve 3 bin 559 satış ile Bursa takip etti.Online konut satışının en yoğun olduğu diğer iller ise Konya, Gaziantep, Mersin, Adana, Kocaeli şeklinde sıralandı.Ayrıca borcunu ödeyen 43 bin 487 vatandaş da yine evinden, Web Tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı. 29 bin 558 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 31 bin 133 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi.