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: 'daki spekülatörlere şok! SPK cezayı kesti...

haberi... Sermaye Piyasası Kurulu spekülatörlerin peşini bırakmıyor. SPK, 'dan takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran kişilere ceza kesti. Kurul ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika: Twitter'daki spekülatörlere şok! SPK cezayı kesti...

Son dakika haberi: Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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Son dakika: Twitter'daki spekülatörlere şok! SPK cezayı kesti...
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