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'nin özel uçuşu başladı! 'da gökyüzüne Türk damgası...

Türkiye'nin gökyüzündeki bayrak taşıyıcı markası 'nin 'a özel uçuşu başladı. Canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip edilebilen uçuşta, THY uçağının Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:30 ABONE OL
THY'nin özel uçuşu başladı! 23 Nisan'da gökyüzüne Türk damgası...

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuş başladı.

GÖKYÜZÜNE TÜRK BAYRAĞI DAMGASI

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip ediliyor. Radardaki görüntülerde, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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THY'nin özel uçuşu başladı! 23 Nisan'da gökyüzüne Türk damgası...
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