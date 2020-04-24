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2.6 milyon öğrenciye 2.4 milyar TL destek

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
2.6 milyon öğrenciye 2.4 milyar TL destek
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı güçlü sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamak amacıyla 2.6 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye 2.4 milyar liraya yakın şartlı eğitim desteği sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 25 artırılan şartlı eğitim yardımı ile öğrenci başına 75 lira verilecek. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocuklar için 100 liralık yardım da 150 liraya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılan şartlı eğitim yardımlarını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla artırdıklarını söyledi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YATIYOR
İşsizlik ödeneği mayısta hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacak. Hak sahiplerinin IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sisteme giremeyen, IBAN'ı olmayan hak sahipleri de mağdur edilmeyecek" dedi.
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