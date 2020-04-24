Bakan Varank'tan son dakika yerli otomobil açıklaması

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması yapıldı. Bakan Varank,(Türkiye'nin Otomobili) "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.
"10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"
Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok."SON DAKİKA! 'Fatih' yeni görevine başlıyor! Tarihi adım atıldı... Son dakika: Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün başlıyor...