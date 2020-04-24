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'tan son dakika yerli otomobil açıklaması

Son dakika gelişmesi... yerli otomobil hakkında “Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:06 ABONE OL
Bakan Varank'tan son dakika yerli otomobil açıklaması

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması yapıldı. Bakan Varank,(Türkiye'nin Otomobili) "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

"10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok."

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Bakan Varank'tan son dakika yerli otomobil açıklaması
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