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Bankalar kredi veriyor mu? Sabah canlı yayınında merak edilen sorular yanıt bulacak...

Koronavirüs salgını sonrasında herkesin gözü bankacılık sektörüne çevrildi. Hükümetin açıkladığı 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nin ardından bankalar art arda kampanyalara başladı. Kredileri sırtlayan kamu bankaları oldu. Başkanı Nurullah Bakır, bugün 14.30'da @Sabah Instagram adresinde 'ün konuğu oluyor. Bakır, merak edilen tüm soruları yanıtlayacak.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 13:08 ABONE OL
Bankalar kredi veriyor mu? Sabah canlı yayınında merak edilen sorular yanıt bulacak...

Koronavirüs sonrası kamu bankaları harekete geçerek vatandaşlara ve iş dünyasına kredi desteği sağlamıştı. Özel bankaların kredi musluklarını kapalı tutması ise büyük tepki toplamıştı. Ziraat Bankası Girişimci Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı Nurullah Bakır da @Sabah Instagram adresinde Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün konuğu oluyor.

Bankalar kredi veriyor mu?

Esnaf, sanayici, ticari işletmeler krediye ulaşabiliyor mu?

Bankalar virüsün ardından dükkanını kapatan müşterinin elinden şemsiyeyi alıyor mu?

Kredi Garanti Fonu'ndan kaynak kullananlar için şartlar neler?

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Hepsi ve daha fazlası bugün 14.30'da @Sabah Instagram adresinde cevap bulacak...

Özel bankalar desteği tercih etmedi! Kredi hacimlerini küçülttüler...

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Bankalar kredi veriyor mu? Sabah canlı yayınında merak edilen sorular yanıt bulacak...
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