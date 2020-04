Kovid-19 salgınıyla savaşan girişimler haritada toplanıyor

Tüm insanlığın ortak savaş verdiği Kovid-19 salgınıyla mücadelede girişimler de çözümün parçası oldu. Startups.Watch ve Patent Effect şimdi bu girişimleri bir haritada topluyor.Türkiye'de koronavirüs salgını etkisi altına girerken, pek çok sivil örgüt, üniversite ve girişimci ve devlet kurumu bir araya gelerek taşın altına elini koydu. Coronathon Türkiye İnisiyatifi hızla organize olan çözümün bir parçası olan paydaşları bir araya topladı. Şimdi sayıları giderek artan Kovid- 19 ile savaşan girişimleri haritada toplayan Startups.Watch ve Patent Effect her hafta bilgileri güncelliyor. Eğer siz de Kovid-19 salgınının yarattığı etkileri ortadan kaldırmak için harekete geçtiyseniz, mutlaka haritada yerinizi alın. Biz her hafta haritada yer alan veya yer almayan her girişimi mercek altına alacağız. Sonuçta her girişim, mühendis, sağlık çalışanı, bilim insanı karantina günlerinde tüm insanlığın ortak mücadelesi için biraraya geliyor.Harita küresel mücadeleye katkı sağlaması amacıyla ingilizce olarak hazırlandı. Haritaya güncelleme yapmak isteyen girişimciler ve kurumlar Startups.Watch ve Patent Effect'e başvurup form doldurabiliyor. Haritada test kiti, ilaç ve aşı üreten girişimler, hastaneler için koruyucu ekipman, solunum cihazı ve dezenfektan üretenler, girişimlere Kovid-19 ile mücadelede fon sağlayan kurumlar, temas takibi için veri analizi ve lokasyon bazlı yazılım çözümü geliştiren girişimler yer alıyor. En son 21 Nisan tarihinde güncellenen koronavirüs ile mücadele eden girişimlerin yer aldığı harita yeni girişimlerle güncellenmeye devam ediyor.İTÜ ARI Teknokent tarafından desteklenen İTÜ MAGNET FAB TRİDİ, doktor ve sağlık çalışanlarından gelen koruma malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. İlgili resmi kuruluşların da koordinasyonu ile yürütülen bu süreçte, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen; siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum ve UVC ışık ile oda ve hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünler üretilerek dağıtımları sağlanıyor.Petrol Ofisi İTÜ MAGNET tarafından başlayan projelere maddi destek sağlamaya başladı. Petrol Ofisi, İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek'in, koronavirüs ile mücadele kapsamında, ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların destekçisi oldu.