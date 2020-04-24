Merkez Bankası'nın indirimi sonrası... Tahvil faizi 3.5 yılın dibinde

MERKEZ LOKOMOTİF OLDU

Merkez Bankası'nın 2019 Temmuz ayında başladığı faiz indirim sürecinde toplam 1.525 puanlık indirim gerçekleştirmesi, tahvil faizlerini de aşağı çekti. Ayrıca BDDK'nın koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geçen hafta sonunda yaptığı düzenleme tahvil faizlerinde sert düşüşü hızlandırdı.

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BDDK KARARI ETKİLİ

BDDK'nın aldığı karara göre bankalar mayıstan itibaren haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacaklar. Aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak. Analistler bu kararın bankaların tahvil alımlarının hızlandıracağı beklentisinin faizlerde düşüşe neden olduğuna dikkat çekti.