Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı

Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı

kira yardımı süresinin üst sınırını 48 aya çıkaran yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:32 ABONE OL
Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı

Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı 1 yıl uzatılarak, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Ayrıca daha önce, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 5 aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de 1 yıla yükseltildi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Riskli yapı alanlarında kira yardımı 1 yıl uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA