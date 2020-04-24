Ucuz konutta kura başlıyor

Hükümetin dar gelirliler için aralık ayında müjdelediği ucuz konut kampanyasında 23 Murt'ta ertelenen kura çekimleri yeniden başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerine Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilmişti.24 Şubat'ta İzmir Karabağlar projesi ile başlayan kura törenleri 12 Mart'tan itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmişti. Kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilecek. 28 Nisan'da başlayacak kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. İlk kura çekimi Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için yapılacak. TOKİ tarihinde bir ilk olan 100 bin sosyal konutu kapsayan bu kampanya, 81 ilde 262 ayrı proje olarak planlandı. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar kurada hak sahibi olamadığında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden alabilecek. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak.Manisa/Köprübaşı-Akhisar- Salihli: 28 NisanDenizli/Güney: 28 NisanNevşehir/ Kozaklı-Acıgöl- Derinkuyu: 29 NisanYozgat/Saraykent: 29 NisanIsparta/Aksu-Sütçüler: 30 NisanKonya/Beyşehir-HuğluÜzümlü: 30 NisanTrabzon/Şalpazarı-Tonya: 4 MayısErzurum/Şenkaya:4 MayısTunceli/Akpazar: 5 MayısHatay/ Belen: 5 MayısHatay/Yayladağ: 6 MayısÇorum/ Uğurludağ: 6 MayısBolu/ Mudurnu: 7 MayısAfyon/ Dinar: 7 MayısAmasya/Gümüşhacıköy: 8 MayısKütahya/Simav: 8 MayısBalıkesir/Balya: 8 MayısAntalya Merkez: 11 MayısAntalya/ Alanya: 11 MayısIsparta/ Merkez: 11 MayısMersin/Merkez: 12 MayısAdana/Sarıçam-Akkuyu- Buruk: 13 MayısGaziantep/Şahinbey- Güneykent: 14 MayısG.Antep/Şehitkamil: 15 MayısŞanlıurfa/ Karaköprü: 20 MayısŞanlıurfa/Eyyübiye: 20 MayısDiyarbakır/ Yenişehir: 21 MayısMardin/Artuklu: 22 MayısSiirt/ Merkez-Kurtalan: 22 MayısŞırnak/ Uludere: 27 MayısHakkari/ Merkez: 27 MayısVan/ Tuşba-Bardakçı: 27 MayısVan/Erciş: 28 MayısBitlis/ Merkez: 28 MayısMuş/ Merkez: 28 MayısBingöl/ Merkez: 29 MayısTunceli/ Merkez: 29 MayısElazığ/ Merkez- Bizmişen- Yemişlik: 1 HaziranMalatya/Yazıhan: 1 HaziranMalatya/ Merkez: 2 HaziranGaziantep/ Nizip: 2 HaziranAdıyaman/Kahta- Merkez: 2 HaziranKahramanmaraş/ Dulkadiroğlu: 3 HaziranIsparta/ Eğirdir: 3 HaziranŞanlıurfa/Birecik: 3 HaziranKahramanmaraş/ Onikişubat- Afşin 4 HaziranBurdur/ Karamanlı- Merkez Kurna: 4 HaziranKahramanmaraş/ Elbistan- Göksun: 5 HaziranAntalya/ Korkuteli: 8 HaziranMuğla/Seydikemer: 8 HaziranÇorum/ Merkez: 8 HaziranKastamonu/Tosya: 8 HaziranMuğla/ Milas- Kavaklıdere: 9 HaziranKastamonu/Ağlı: 9 HaziranKastamonu/ Merkez: 10 HaziranAydın/ Merkez- Söke: 10 HaziranSamsun/Ondokuzmayıs: 11 HaziranDenizli/ Honaz: 11 HaziranSinop/Boyabat-Durağan: 11 HaziranDenizli/ Pamukkale- Kocadere: 12 HaziranSinop/ Merkez: 12 Haziranİzmir/ Selçuk: 15 HaziranDenizli/ Pamukkale- Yeniköy: 15 HaziranSamsun/ Canik-Atakum: 16 HaziranGiresun/ Merkez: 17 HaziranManisa/Şehzadeler: 17 HaziranGümüşhane/ Mrk: 17 HaziranBursa/ Gemlik: 18 HaziranYalova/ Merkez: 18 HaziranBayburt/ Merkez: 18 HaziranManisa/ Yunusemre: 18 HaziranÇanakkale/ Merkez: 19 HaziranTrabzon/Merkez-Araklı: 19 HaziranRize/ Merkez: 22 HaziranEdirne/ Merkez-Lalapaşa: 22 HaziranTrabzon/Sürmene: 22 HaziranKırklareli/Merkez: 23 HaziranArtvin/ Merkez: 23 HaziranRize/ Muradiye: 23 HaziranTekirdağ/ Çorlu- Kemalettin- Muhittin- Hayrabolu: 24 HaziranArdahan/Merkez-Göle: 25 HaziranKars/ Merkez: 25 HaziranAnkara/Beypazarı- Nallıhan: 26 HaziranBursa/ Gürsu: 26 HaziranKars/Sarıkamış: 26 HaziranAnkara/Çubuk: 29 HaziranAğrı/ Merkez: 29 HaziranIğdır/ Merkez: 29 HaziranBurdur/Yeşilova: 29 HaziranBalıkesir/ Susurluk: 29 HaziranKayseri/ Sarıoğlan: 30 HaziranErzurum/ Merkez: 30 HaziranTunceli/ Mazgirt: 1 TemmuzErzincan/ Üzümlü: 1 TemmuzErzurum/ Merkez : 1 TemmuzSivas/ Akıncılar: 2 TemmuzErzincan/İliç-Merkez: 2 TemmuzAnkara/ Bala: 2 TemmuzEskişehir/ Çifteler: 3 TemmuzKaraman/ Akçaşehir: 3 TemmuzSivas/ Merkez: 3 TemmuzKonya/ Tuzlukçu- Beyşehir Küçükavşar: 6 TemmuzOrdu/ Gölköy- Aybastı : 6 TemmuzTokat/ Turhal: 7 TemmuzAfyon/ Iscehisar: 7 TemmuzAmasya/ Merkez: 7 TemmuzEskişehir/ Beylikova: 7 TemmuzKonya/ Altınekin- Cihanbeyli-Ereğli: 8 TemmuzOsmaniye: 9 TemmuzKilis/ Merkez: 9 TemmuzG.Antep/İslahiye-Nurdağ: 10 TemmuzAksaray/ Eskil-Sultanhanı: 13 TemmuzBursa/ Mustafakemalpaşa: 13 TemmuzNiğde/ Merkez: 14 TemmuzBalıkesir/ Altıeylül: 14 TemmuzBolu/Merkez: 16 TemmuzUşak/ Merkez: 16 TemmuzBilecik/ Bozüyük: 17 TemmuzDüzce/ Merkez: 17 TemmuzKarabük/ Merkez-Belen: 17 TemmuzZonguldak/ MerkezÇaycuma: 20 TemmuzSakarya/ Kocaali: 20 TemmuzKütahya/ Simav: 21 TemmuzÇankırı/ Merkez: 21 TemmuzAnkara/ Güdül: 22 TemmuzBursa/ Yenişehir- İnegöl: 22 TemmuzÇankırı/ Çerkeş: 23 TemmuzAfyon/ Sandıklı- Merkez Çetinkaya: 23 TemmuzAfyon/ Merkez- Sadıkbey- Evciler: 24 TemmuzDenizli/ Bozkurt: 24 TemmuzKütahya/ Merkez: 24 TemmuzKütahya/ Tavşanlı: 27 TemmuzManisa/ Kula: 27 TemmuzBalıkesir/ Altıeylül: 28 TemmuzEskişehir/ Odunpazarı: 29 Temmuz