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Ziraat Bankası'ndan SABAH'a özel açıklamalar: Vebal almamak için mesai yapıyoruz

Başkanı , ’nin adresinde canlı yayına katıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör’ün sorularını yanıtlayan Bakır, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için geliştirilen, 6 ay ödemesiz, yüzde 7.5 faizle sunulan İş’e Devam Kredisi’nin ulvi amacında kullanılması konusunun en hassas oldukları mesele olduğunu belirterek, “Bu vebaldir. O yüzden parayı dikkatli bir şekilde, ulvi amacında kullandırmamız gerekiyor. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Ulvi amacı dediğim, firmaların bacalarının tütmesi, işlerine devam edip vatandaşın o fabrikalarda çalışmaya devam etmesi… Dolayısıyla kullandırdığımız kredinin tamamen ticari faaliyetle alakalı olduğunu, paranın serbestçe başka alanlarda dolaşmasına razı olmayacağımızı anlatıyoruz. Müşteriler çek ödemeleri, dış ticaret transferi, işçi maaşları gibi belgeleri gösteriyorlar. Amaçlarını anlatıyorlar. Ortak bir noktada buluşuyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:46 ABONE OL
Ziraat Bankası'ndan SABAH'a özel açıklamalar: Vebal almamak için mesai yapıyoruz

Kamu bankalarının şirketlere verdiği ucuz maliyetli kaynak nerede kullanılıyor? Uzun vadeli krediyi ihtiyacı olmamasına rağmen alıp da dövize, altına, mevduata yatıran var mı? Bu nasıl kontrol ediliyor? Tüm bu sorulara Ziraat Bankası Girişimci Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı Nurullah Bakır, Sabah Gazetesi'nin Instagram adresinde cevap verdi.

TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Her segmentte müşterinin krediye ulaşıp ulaşmadığına yönelik soruya da Bakır şöyle yanıt verdi: Yoğun bir mesai veriyoruz. Müşterilerin taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Erişim noktasında piyasa genelinde sıkıntı yaşanmıyor. Limitler konusunda da problem yok. Bazı müşterilerde talep miktarıyla ilgili sıkıntılar olmuştu. Ancak herkesle konuşup ortak nokta bulunuyor.

YAPILANDIRMADA ESNEĞİZ

Yapılandırma talepleriyle ilgili de konuşan Bakır, kredi öteleme ve ertelemelerini Türk bankacılık sisteminin uzun zamandan bu yana yaptığını belirterek, "Geçmişte de ihtiyacı olan hangi sektör varsa bunlar yapıldı. Biz de Ziraat Bankası olarak bu konuda çok esnek davranıyoruz. Müşterilerimizin koşullarına, faaliyet gösterdiği sektörün durumuna göre ödeme planlarını nakit akışına uygun hale getiriyoruz. O yüzden 3-5 ay koşuluna bağlı olmadan, sektör ve müşterinin durumuna göre ödeme planları oluşturuyoruz, son derece esneğiz" diye konuştu. Yapılandırma talepleriyle Kovid-19 salgın grafiğinin hemen hemen aynı gittiğini anlatan Bakır, "İlk başlarda yüksekti, panik havası vardı. Şimdi düşüş var" dedi.

LİMİTLERİ % 10 ARTIRDIK

Salgın henüz yeni yeni ülkemizde kendisini gösterdiği sırada Ziraat Bankası olarak aksiyon almaya başladıklarını anlatan Bakır, "Hızlı hareket ettik. Müşterilerimizin kısa vadeli finansman sorununu çözmek için hemen limitleri yüzde 10 artırdık. Kurumsal ticari kart kullanımında da limitleri yükselttik. Ayrıca maaş ödemesini bankamız üzerinden yapan müşterilere ödemeleriyle ilgili 3 aylık limitler açtık" dedi.

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Ziraat Bankası'ndan SABAH'a özel açıklamalar: Vebal almamak için mesai yapıyoruz
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