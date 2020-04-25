Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 8 bin işletmeye 6 ay vergi erteleme

8 bin işletmeye 6 ay vergi erteleme

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
8 bin işletmeye 6 ay vergi erteleme
EKONOMİK İstikrar Kalkanı kapsamında ucuz krediden vergi ertelemelerine, dar gelirliye sosyal yardımdan kısa çalışma ödeneğine kadar her alanda koruma adımları hızlı şekilde devreye alındı. 16 sektörden 8 bin işletme 6 ay vergi ertelemesinden yararlanmak için faaliyet alanlarını gösteren NACE kodu için başvurdu. Mart'ta verilmesi gereken gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresi Nisan sonuna, muhtasar ve KDV beyannameleri 6'şar ay ertelendi. 2.8 milyon mükellefi ilgilendiren 54 milyar liraya yakın KDV beyannameleri, prim ve muhtasar vergisi ertelendi. 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin beyanları 6 ay ertelendi. Toplam 800 bin kurumlar vergisi mükellefi mücbir sebep hükümlerinden yararlandı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
8 bin işletmeye 6 ay vergi erteleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA