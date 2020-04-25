8 bin işletmeye 6 ay vergi erteleme

EKONOMİK İstikrar Kalkanı kapsamında ucuz krediden vergi ertelemelerine, dar gelirliye sosyal yardımdan kısa çalışma ödeneğine kadar her alanda koruma adımları hızlı şekilde devreye alındı. 16 sektörden 8 bin işletme 6 ay vergi ertelemesinden yararlanmak için faaliyet alanlarını gösteren NACE kodu için başvurdu. Mart'ta verilmesi gereken gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresi Nisan sonuna, muhtasar ve KDV beyannameleri 6'şar ay ertelendi. 2.8 milyon mükellefi ilgilendiren 54 milyar liraya yakın KDV beyannameleri, prim ve muhtasar vergisi ertelendi. 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin beyanları 6 ay ertelendi. Toplam 800 bin kurumlar vergisi mükellefi mücbir sebep hükümlerinden yararlandı.