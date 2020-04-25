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'ndaki salgın hastanesinde bazı bölümlerin çatıları tamamlandı

Atatürk Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Öte yandan hastanenin çevre düzenlemesine de başlandı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:41 ABONE OL
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde bazı bölümlerin çatıları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin çatışlarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.

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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde bazı bölümlerin çatıları tamamlandı
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