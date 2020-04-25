AVM açılsa da 90 gün kira ödeyemeyiz

Mayıstakademeli olarak açılmayı planlayan bazı AVM'ler beraberinde mağaza açılışlarını da bekliyor. Markalar, mağazaları açsalar bile müşteri talebinin düşük olacağını, üstüne artan maliyetler de eklenince 90 gün kira ödeyemeyeceklerini bildirdi. Hazır giyim markalarını temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bizden görüş istedi. Biz de 90 gün kira ödeyemeyeceğimizi ilettik. AVM'ler açılsa bile içeri giren müşteri sayısı çok kısıtlı olacak. Maliyetlerimiz ciddi oranda yükseldi. Dolaysıyla kira ve ortak gideri ödeyebilmemiz mümkün değil" dedi.AVM'lerin açılması ile ilgili kararın bakanlık ve bilim kurulu yetkililerince verilebileceğini vurgulayan Öncel, "Resmi kararla AVM'ler açılırsa 1 yıl boyunca ciro kirasıyla mağazalarımızı açmayı talep ediyoruz. Ortak gider ise ciro kirasının üzerine bir puan eklenerek alınsın. Mağazalara AVM'lerden çıkış hakkı verilsin. Markaların yüzde 20-25'i operasyonlarını mecburen küçültecek" şeklinde konuştu. Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serhan Tınastepe ise, "Mağazaları tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020'ye kadar kirasız bir dönem talep ediyoruz. Sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi yönünde talebimiz var" diye konuştu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise AVM'lerin açılmasının gündeme geldiğini ancak perakendecinin yüzde 50'sinin AVM'nin açılması talebinde bulunması halinde bunun hayata geçirilebileceğini söyledi. Altaş, cirodan kira konusunun ise her AVM için mümkün olmadığını söyledi.MARKALARLA AVM yatırımcısı arasında ortak gider kavgası da yaşanıyor. "Mağazalarımız kapalı ortak alan gideri ödemeyiz" diyen markalara karşı AVM yatırımcısı, "İşçi çıkmasın diye çalışmayan personelin de maaşını ödüyoruz, talep ederiz" diyor. BMD Başkanı Öncel, "Mücbir sebep yaratan bir süreçten geçiyoruz. Ortak gider de kira da ödeyemeyeceğiz" derken, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise bir gider varsa bunun ortak ödenmesi gerektiğini belirtiyor.