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Karadeniz’de milli sondaj için geri sayım

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Karadeniz’de milli sondaj için geri sayım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iş planı tamamlanan Fatih sondaj gemisinin şu anda Marmara'ya çekildiğini belirterek, "Niyetimiz temmuzda Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak. Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ise sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemimiz de an itibarıyla adanın batısında. Selçuklu-1 lokasyonunda çalışmalarına devam ediyor. Bu krizi atlatır atlatmaz eski tüketim seviyelerine ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretime geçiş süresi hızlandırılan bor katkılı el dezenfektanı Borel hakkında bilgi veren Dönmez, "Neredeyse 1 haftadır raflarda. 2 milyonu aşkın üretim ve satış gerçekleşti. Bunlar 100 mililitre ürünler. Bazı platformlarda Eti Maden'in tavsiye ettiği fiyatının da üstünde gittiği fark edildi" dedi.
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Karadeniz’de milli sondaj için geri sayım
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