Üreticilere 1.6 milyar liralık ödeme başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yılki birinci dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim destekleri kapsamında yetiştiricilere toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Pakdemirli, 81 ilde, 701 bin 111 yetiştiriciye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini belirtti. Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs'ta saat 18.00'den sonra yapılacak.