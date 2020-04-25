Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Üreticilere 1.6 milyar liralık ödeme başlıyor

Üreticilere 1.6 milyar liralık ödeme başlıyor

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Üreticilere 1.6 milyar liralık ödeme başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yılki birinci dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim destekleri kapsamında yetiştiricilere toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Pakdemirli, 81 ilde, 701 bin 111 yetiştiriciye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini belirtti. Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs'ta saat 18.00'den sonra yapılacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üreticilere 1.6 milyar liralık ödeme başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA