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hayalimizde erteleme yok

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Yerli otomobil hayalimizde erteleme yok
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta tanıtımı yapılan yerli otomobilde erteleme olmadığını söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, "Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz, potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmüyoruz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir" dedi.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI
Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferansla katılan Varank, salgının insan sağlığına zararının yanı sıra ekonomik ve sosyal dengelerde tahribata neden olduğunu belirtti.
Bakan Varank, "Martın ikinci yarısından itibaren sanayide elektrik tüketimi düşmeye başladı. Otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların büyük kısmı üretime ara verme kararı aldır. Gıda, temizlik, ilaç, sağlık ekipmanları ve ambalaj gibi sektörlerdeyse üretim normal seviyelerin üzerine çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile, ihracat taahhüdü olan üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık. İşte bu sayede Türkiye, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştı" ifadelerini kullandı.
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Yerli otomobil hayalimizde erteleme yok
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