Yerli otomobil hayalimizde erteleme yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta tanıtımı yapılan yerli otomobilde erteleme olmadığını söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, "Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz, potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmüyoruz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir" dedi.Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferansla katılan Varank, salgının insan sağlığına zararının yanı sıra ekonomik ve sosyal dengelerde tahribata neden olduğunu belirtti.Bakan Varank, "Martın ikinci yarısından itibaren sanayide elektrik tüketimi düşmeye başladı. Otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların büyük kısmı üretime ara verme kararı aldır. Gıda, temizlik, ilaç, sağlık ekipmanları ve ambalaj gibi sektörlerdeyse üretim normal seviyelerin üzerine çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile, ihracat taahhüdü olan üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık. İşte bu sayede Türkiye, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştı" ifadelerini kullandı.