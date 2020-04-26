150 bin işletmeye üç ay fatura yok

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işletmelere fatura gönderilmesi konusunda son sözü söyledi. Dönmez, "Genelgelerle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Buraların da üç ay boyunca sayaçları okunmayacak. Bu durumda olanlara eğer yanlışlıkla bir fatura gittiyse hemen itirazlarını yapabilirler. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz" dedi.Buna göre genelge kapsamında 81 ilde faaliyeti durdurulan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerine kepenkler açılana kadar fatura gönderilemeyecek. Tedbirlerin uzatılmasına yönelik ilave bir karar alınırsa bu süre daha da uzatılabilecek. Bu 3 aylık oluşacak kısmi faturaların daha sonra ödenme ya da ödenmeme planı ise süre sonunda değerlendirmeye alınacak. Söz konusu işletmelere şirketler tarafından yanlışlıkla fatura gönderildiyse işletmeler Enerji Bakanlığı ve Enerjisi Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) şikayetlerini iletebilecekler. Bu konuda çok hassas davranan bakanlık ve EPDK, fatura gönderen şirketlerle anlık olarak irtibata geçerek, yanlıştan dönülmesi için gereğini yapacak.EPDK, nisan başında elektrik ve doğalgaz faturaları için aldığı karar ile sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için kıyasen fatura düzenlemesini devreye aldı. Bakan Dönmez bu konuda da, "Özellikle büyük kentlerimizde bu tür karantina bölgeleri pek yok. Faturaların çoğu vatandaşımızın gerçek tüketim değerlerinden. Eğer vatandaşımızın şüphesi varsa itirazını yapabilir. Biz de gereğini yaparız" diye konuştu.