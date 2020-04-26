Oteller yarı yarıya ucuzladı

Koronavirüs nedeniyle sezon açılışını bayrama uzatan turizmciler, bu yıl yurtdışına sınırlı uçuş yapılacak olmasının etkisiyle yüzünü yerli turiste döndü. Bayramla birlikte otelleri açmaya hazırlanan sektör oyuncuları, iç pazar için bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranlarda indirim yapıyor. Öyle ki geçen yıl Ege'de gecelik, kişi başı 600 TL olan bir butik otelin fiyatı acente komisyonu hariç 350 TL olarak satışta.Akdeniz'de de geçen yıl 2 kişilik standart, 5 yıldızlı bir otelde oda fiyatı günlük 800 TL'den satışa sunulurken bu yıl fiyatlar 450- 500 TL arasına seyrediyor. Ege ve Akdeniz'de iç pazara yüzde 50'ye varan oranlara indirimler sunulurken, geçen yıla göre ortalama fiyatlar yüzde 30 daha uygun.Koronavirüs nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifikasyon çalışması yaptıklarını aktarmıştı. Otellerin de bu sertifika için çalışmalarını hızlandırdığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Eğer vaka sayılarımızda düşüş bu hızla devam ederse ve bakanımız da izin verirse bayram sonrası için otellerimizi kademeli olarak açarız" dedi. Sektörün 2016-2017 için çok özel kampanyalar yaptığını hatırlatan Çorabatır, bu yıl da benzer kampanyaların görüleceğini aktardı.Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sektörün iç pazarı canlandırmak, normalleşmeye katkı sunmak amacıyla çalıştığını belirterek, "Turizmciler bu yıl kâr amacı gütmüyor. İstihdamı hareketlendirmek, vatandaşa moral vermek amacıyla kampanyalar düzenliyor. Vatandaşlarımız geçen yıl kişi başı 500 TL olan bir otelde bu yıl 250-300 TL'ye kalacak. İndirimler sezon boyu devam edecek" dedi. Bu yıl vatandaşların virüs nedeniyle daha çok butik otellere yöneleceğini öngördüklerini aktaran İşler, bu sebeple Ege'ye yüksek bir talep olacağını vurguladı. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da, bayram sonrasına hazırlık yapıldığını belirterek, "Bu yıl yerli turist için yüzde 45'lere varan indirimler var. Ege otelleri ve butikler daha çok öne çıkıyor" dedi.Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Korkmaz, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok ülkesinin iç pazara yöneleceğini belirterek, "Bu yıl yerli turist için eşsiz bir yıl" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin iki ana pazarı olan Rusya ve Almanya'nın da Türkiye'ye yönelik büyük talebi olduğunu anlatan Korkmaz, "Evde oturan Ruslar ve Almanlar sürekli tatil araştırdı ve aramalarında ilk sıraya Türkiye'yi koydu. Ülkemizde virüsle mücadeledeki başarı büyük artı aldı. Bu dönemde İtalya ve İspanya ise sınıfta kaldı. Eğer uçuş trafiği başlarsa hemen Türkiye'nin yolunu tutmayı planlıyorlar" dedi.Hilton Dalaman Sarıgerme Resort and Spa Genel Müdürü Tunç Batum, yerli turist için büyük fırsatların olduğunu, yabancı içinse tüm dünyada seyahat pazarının kontağı çevirmesi ve uçuşların başlaması gerektiğini söyledi. Batum, "Şu an aşı henüz bulunmadı, uçuşlar başlamadı. Ancak bazı pazarlar hâlâ sezon açılışından umutlu. Mesela İngiltere'nin 1 ve 17 Haziran tarihleri arasında uçuşu var" dedi.