Resmen açıklandı! Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi. Yayının, 'https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html' adresinden izlenebileceği kaydedildi.

Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz. #Salda'yı bu linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz➡️https://t.co/9IIz3Aeh7X pic.twitter.com/ZtbC0BELbc — T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) April 26, 2020

BAKAN KURUM DAHA ÖNCE ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

İlk etapta, Salda Gölü'nde plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdiklerine işaret eden Kurum, gölün kıyısına otomobil girişini yasakladıklarını, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardıklarını, biriken çöp yığınlarını da ortadan kaldırdıklarına değindi.

Bilim insanlarıyla çalışarak projede gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullandıklarına dikkati çeken Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bunların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."