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Resmen açıklandı! 'nden 24 saat canlı yayın

'nca, 'daki 'nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı açıklandı. Bakanlık yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:27 ABONE OL
Resmen açıklandı! Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi. Yayının, 'https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html' adresinden izlenebileceği kaydedildi.

BAKAN KURUM DAHA ÖNCE ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

İlk etapta, Salda Gölü'nde plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdiklerine işaret eden Kurum, gölün kıyısına otomobil girişini yasakladıklarını, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardıklarını, biriken çöp yığınlarını da ortadan kaldırdıklarına değindi.
Bilim insanlarıyla çalışarak projede gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullandıklarına dikkati çeken Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bunların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler."

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Resmen açıklandı! Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın
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