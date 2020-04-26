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- Bugün tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? Yükseliş sürecek mi? İşte analist yorumları!

Haftanın ilk gününde üzerindeki haberleri ve gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni tip corona virüsü nedeniyle küresel piyasalarda durgunluk gözlemlenirken öte yandan sarı metaldeki alış ve satış fiyatı grafiği son yedi yılın zirvelerini yaşıyor. Vatandaşlar gün içerisinde; Bugün Tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunu internet aracılığı ile araştırıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar fiyatların ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceğine dair analistlerin yorumlarını merak ediyor. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, yükselişi devam edecek mi? İşte son dakika haberleri, canlı rakamlar ve analistlerin yorumları…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 07:30 ABONE OL
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - 27 Nisan Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Yükseliş sürecek mi? İşte analist yorumları!

haberler… ile ilgili gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Uzmanlar, sarı metaldeki yukarı yönlü hareketi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını neden olarak gösterilirken öte yandan gün içerisinde canlı ve güncel rakamları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda sabahın ilk saatlerinden itibaren binlerce vatandaş "Tam, yarım, çeyrek, fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 canlı ve güncel rakamlar…

27 NİSAN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ SEYRİ SÜRÜYOR!

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürerken gelişmeler de peş peşe geliyor. Piyasalardaki ilk işlem gününde gram altının fiyatı 386 lira civarında işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın da oldukça yüksek seviyelerde gözlemleniyor…

İşte güncel ve canlı rakamlar…

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - 27 Nisan Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Yükseliş sürecek mi? İşte analist yorumları!
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