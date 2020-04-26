6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle kamu bankaları vatandaşların maddi sorunlarını gidermek amacıyla 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç kredisi desteğini vatandaşlara sunuyor. Durum böyle olunca kredi başvurusu yapmak isteyenler "Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isterken konu ile ilgili son dakika ayrıntılarını da yakından takip ediyorlar. 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi imkanının sağlanması sayesinde maddi açıdan destek olacak olan 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları!

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen kredi desteği için gerekli şartları tamamlayanlar başvuru yapabilecek. Buna göre; aylık hane geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanabilecek.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA!

"Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Buna göre; haberimizin içerisinden konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.