Türk Hava Yolları’ndan anlamlı hareket! Unutulmadılar

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmeye devam eden THY, Dünya Pilotlar Günü'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden pilotlarını andı. THY'nin 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde Karadağ'ın Podgorica şehrinden icra edilen tahliye seferinde milli görev bilinciyle uçuş gerçekleştiren yardımcı pilot Kaan Yürekli ve kaptan pilot Onur Yazgan, yaptıkları anonsta korona virüs salgınına yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç isimli kaptanları unutmadı. O anların ise videosu yayınlandı.

THY'den Dünya Pilotlar Günü’nde corona virüsünden vefat eden pilotlar için gözleri yaşartan özel video | Video

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