Haberleşmeye 10.2 milyarlık yatırım yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından geçen yıl elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımların 10.2 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu ivme, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli" dedi. Karaismailoğlu, geçen yılın son çeyreğinde 17.6 milyar liraya ulaşan elektronik haberleşmedeki operatör gelirlerinin yıl toplamında 2018'e göre yüzde 13'lük artış göstererek 66.7 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Karaismailoğlu, 5G ve ötesi ile M2M teknolojilerinin akıllı, yerli ve milli otomobil gibi ürünlerden endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda daha sık konuşulmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.