Petrol ve altın fiyatları düştü! İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...

Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların hafiflemesine bağlı olarak hisse senedi borsalarındaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları da hafif düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.

Rystad Energy'de petrol piyasalarından sorumlu Bjornar Tonhaugen, "Piyasa, depolama sorununun sürdüğünü ve böyle giderse birkaç hafta içinde kapasitenin tamamen dolacağını biliyor" dedi ve bu nedenle fiyatların düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8.66 düşüşle 23.00 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 25.47 düşüşle 12.67 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.90 düşüşle 15.11 dolar,

- altın, yüzde 0.93 düşüşle 1,711.84 dolar,

- bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,

- platin, yüzde 1.44 düşüşle 756.36 dolar,

- paladyum yüzde 3.19 düşüşle 1,955.82 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 385 lira, çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2,526 liradan satıldı.

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