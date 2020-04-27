Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sancaktepe’deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

’deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve 'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'deki hastanenin yapımı 21. gününde de hızla devam ediyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:25 ABONE OL
Sancaktepe’deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti. Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve yapıların üzerine çatıların koyulduğu görüldü. Bazı bölümlerinin işe inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü. Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sancaktepe’deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları havadan görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA