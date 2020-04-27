SON DAKİKA | Altın fiyatları üzerindeki yükseliş devam edecek mi? 27 Nisan Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte analist yorumları!

Son dakika haberler… Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Uzmanlar, sarı metaldeki yukarı yönlü hareketi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını neden olarak gösterilirken öte yandan gün içerisinde canlı ve güncel rakamları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda sabahın ilk saatlerinden itibaren binlerce vatandaş "Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Nisan 2020 canlı ve güncel rakamlar…

27 NİSAN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ SEYRİ SÜRÜYOR!

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürerken gelişmeler de peş peşe geliyor. Piyasalardaki ilk işlem gününde gram altının fiyatı 386 lira civarında işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve gram altın da oldukça yüksek seviyelerde gözlemleniyor…

İşte güncel ve canlı rakamlar…