Eczacıbaşı’ndan 53 ile sağlık desteği

Koronavirüs ile mücadele için 10 milyon TL kaynak ayıran Eczacıbaşı Topluluğu, katkılarını sürdürüyor. Topluluk kuruluşları, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine N95 ve FFP3 maske, cerrahi maske, yüz siperliği, ateş ölçer, önlük, gözlük, tulum, entübasyon kabini, muayene ve kültür alma kabini gibi tıbbi malzemelerin yanı sıra dezenfektan, kolonya, tuvalet kağıdı ve havlu kağıt gibi hijyen ürünleri ile fotoselli armatürler ulaştırmaya devam ediyor.