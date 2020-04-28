Kısa çalışma ödeneğine 3 milyon 194 bin başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları hakkında bilgi verdi. Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu" dedi. Bu konuda sektörel kısıt olmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini hatırlatan Selçuk, başvuru yapan firmaların sektör içindeki dağılımına yer verdi. Buna göre, imalat sektörü yüzde 39, toptan ve perakende ticaret yüzde 15, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti yüzde 12, eğitim yüzde 6, diğer sektörler ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.