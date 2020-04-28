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Makineciler de mücbir sebep istedi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Makineciler de mücbir sebep istedi
Kovid-19 salgınından etkilenen makine, elektrik ve elektronik sektörleri 'mücbir sebep' istedi. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve TOBB Türkiye Makine ve Teçhizatı İmalatı Meclisi ile anket yaptı. Sektör şirketlerinin yüzde 79'u zor durumda kaldıklarını, yüzde 44'ü yarı kapasiteyle çalıştığını vurguladı. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, "Makine ve aksamları imalatı, elektrik ve elektronik malzeme üretimi sektör grupları da mücbir sebep kapsamına alınmalı" dedi.
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Makineciler de mücbir sebep istedi
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