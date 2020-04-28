Salgın başarısı yabancıyı çekiyor! 100 milyar dolarları var

Borsada bazı hisselerde son üç işlem gününde yüklü alım yapıldığı gözlenirken, genel yabancı payı da yükseldi. Yabancının borsadaki payı yüzde 57.9'dan 58.60'a çıktı.
BORSADA 22.1 MİLYAR DOLAR
Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföyünün tutarı 22.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yabancılar borsada bu yılın ilk üç ayında 2.5 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancıların tahvil portföyü 8.3 milyar dolar, Hazine eurobondları 43.5 milyar dolar, swap portföyleri 13.6 milyar dolar, şirket tahvil ve eurobondları ise 10.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
YABANCININ PORTFÖYÜ
Hisse senedi: 22.1 milyar dolar
DİBS: 8.3 milyar dolar
Hazine eurobond: 43.5 milyar dolar
Swap: 13.6 milyar dolar
Şirket tahvil-Eurobond: 10.7 milyar dolar
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