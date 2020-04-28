Salgın başarısı yabancıyı çekiyor! 100 milyar dolarları var

Borsada bazı hisselerde son üç işlem gününde yüklü alım yapıldığı gözlenirken, genel yabancı payı da yükseldi. Yabancının borsadaki payı yüzde 57.9'dan 58.60'a çıktı.

BORSADA 22.1 MİLYAR DOLAR

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföyünün tutarı 22.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yabancılar borsada bu yılın ilk üç ayında 2.5 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancıların tahvil portföyü 8.3 milyar dolar, Hazine eurobondları 43.5 milyar dolar, swap portföyleri 13.6 milyar dolar, şirket tahvil ve eurobondları ise 10.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



YABANCININ PORTFÖYÜ



Hisse senedi: 22.1 milyar dolar

DİBS: 8.3 milyar dolar

Hazine eurobond: 43.5 milyar dolar

Swap: 13.6 milyar dolar

Şirket tahvil-Eurobond: 10.7 milyar dolar

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