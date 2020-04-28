Türkiye'ye sipariş geliyor

Dünyada koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin aldıkları sıkı önlemleri kademeli olarak kaldırması, küresel ticareti yeniden hareketlendirmeye başladı. Salgından ciddi anlamda etkilenen ve hayatın durma noktasına geldiği Avrupa ülkelerinde başlayan ekonomik hareketlilik, Türkiye'yi de olumlu etkiledi. Türkiye'nin toplam ihracatında yaklaşık yüzde 50 gibi önemli bir paya sahip olan Avrupa Birliği ülkeleri, Türk firmalarıyla temaslarını artırdı. Başta Almanya olmak üzere İtalya, İspanya ve İngiltere'den birçok alıcı Türk şirketlerinden mal istemeye başladı.



TEKSTİLE TALEP ARTACAK

Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik hareketlilik en çok tekstilin yüzünü güldürecek. Yeniden siparişlerin hareketlendiğini söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil ve hazır giyim için Avrupa pazarının büyük önem taşıdığını belirtti. Sektör ihracatı için ana pazarın Avrupa olduğunu söyleyen Gültepe, şunları kaydetti: "Almanya ve İskandinav ülkelerindeki kademeli açılmanın yanı sıra İtalya ve İspanya'nın yavaş yavaş kısıtlamaları kaldırması bizler için son derece önemli. İlk etapta Avrupalı firmalar salgın nedeniyle durdurdukları siparişlerini yeniden açmaya başladı. İhtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler istiyorlar. 15 güne kadar daha önemli bir artış bekliyoruz."

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ALMANYA ARA MALI İSTİYOR

Mart ayında 1.3 milyar liralık satış rakamıyla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olan Almanya'nın kademeli olarak uygulamada olan kısıtları kaldırması, Avrupa ekonomisinde hareketlenme sağladı. Ülkede ilk etapta 800 metrekareye kadar olan dükkânların açılması ise normalleşme sürecine hız kazandırdı. Bunun yanı sıra fabrikaların yeniden çalışmaya başlamasıyla ara malı ihtiyacı artan Almanya'nın siparişleri Türkiye'de başta otomotiv yan sanayi olmak üzere ara malı üretimi yapan pek çok firmada kapasitelerin artmasına neden oldu.



GIDA AMBALAJI ÖNE ÇIKIYOR

Başta gıda, gıda ambalajı ve elektronik olmak üzere birçok sektördeki üreticiyle temasa geçerek sipariş veren Avrupalı firmalar, Türkiye'de çarkların daha hızlı dönmesini sağladı. Avrupa'nın pek çok ülkesinden yeniden Türkiye'ye ürün siparişlerinin gelmeye başladığını söyleyen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Aktuğ, "Başta gıda, gıda ambalajı ve beyaz eşya olmak üzere birçok sektörde siparişler arttı. Sakarya'da ihracatçı firmalarda yoğun bir çalışma var. Volkswagen Grubu'nun üretime başlaması yedek parça üretimi yapan şirketler için son derece önemli" dedi.

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ADIM ADIM YÜKSELİR

Avrupa pazarında hareketlenme olduğu bilgisini teyit eden Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da "Yeniden siparişler gelmeye başladı. Öte yandan Avrupa'dan yarı mamul alamadığı için üretimi aksayan yerli firmalar da pazar açılınca rahatladı" dedi. Avrupa'da çarkların yeniden dönmeye başlamasıyla siparişlerin hissedilir bir şekilde arttığını söyleyen İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, "Kademe kademe yaşanacak artışla eski günlere döneceğiz. Yeniden sipariş almaya başlamak çok önemli. Önemli olan üretimde sürekliliği sağlamak" değerlendirmesini yaptı.



İTALYA BİLE SİPARİŞİNİ KESMEDİ

Avrupa pazarının Türk sanayisi için büyük önem taşıdığını söyleyen NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, "Bizler Türkiye için üretmeye ve istihdama devam ediyoruz. En sıkıntılı dönemde bile ihracat ra verdmden devam ettik. Avrupa'da krizin en fazla etkilediği ülke olan İtalya'ya bile ürün teslimatlarımızı zamanında yaptık. Üretim ve ihracat, Türk sanayicinin çok iyi bildiği bir iş."

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