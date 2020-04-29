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100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin hayata geçirileceği Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney'de kuralar dün çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında hayata geçrilecek konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Kura çekimleri TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutların temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran sonunda atmaya başlıyoruz." Hayırlı, uğurlu olsun."
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100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor
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