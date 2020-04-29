Çiftçinin 6 milyarlık borcu ertelendi

Virüs salgını sonrasında dar gelirliden vatandaşa esnaftan KOBİ'ye herkese el uzatan hükümet çiftçiyi de unutmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi borcunun 6 ay ertelendiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz.18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkânlarımızı seferber ettik" dedi. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Böyle bir destek çiftçinin yarasına pansuman olacak" dedi. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de "Ekinlerin bir kısmı 4 ay sonra çıkacak. Çiftçi mahsulü alacağı için ödemelerini daha rahat yapar" diye konuştu.