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Dolar kurunda hareketliliği sürüyor! , kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsü dünya piyasaları üzerindeki etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca, Dolar ve Euro’da da artışlar yaşanıyor. Bu noktada ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘, kaç TL?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de Apara ile güncel ve canlı fiyatlara haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 00:49 ABONE OL
Dolar kurunda son dakika hareketliliği sürüyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar kuru son dönemde ciddi bir artış eğiliminde bulunurken, şu sıralar 6.95 civarında sabitlenmiş durumda bulunuyor. Ellerinde döviz bulunduran veya hali hazırda bu noktaya yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar ise 'Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle corona virüsü salgını dünya piyasalarında dengesizliği beraberinde getirmiş ve bu noktada ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' araştırıyor. Haberimizin içerisinden dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusuna ulaşabilir, Apara ile güncel ve canlı fiyatlara ulaşabilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini belirtiyor. İşte güncel ve canlı dolar euro fiyatları…

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Dolar bugün ne kadar?

Hafta başından itibaren yükselerek 6.95 seviyelerine gelen dolar şu anda 6.93 civarında dengelenmiş durumda bulunuyor.

Euro bugün ne kadar?

Euro corona virüs salgını ile birlikte ciddi artışlar yaşamış ve şu anda 7.58 civarına dengelenmiş durumda bulunuyor.

piyasalar
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Dolar kurunda son dakika hareketliliği sürüyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?
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