Kamu bankaları gizli kahraman

TOPLANTIYA

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler Genişletilmiş 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantısı'nda masaya yatırıldı. İş dünyası ve ekonomi bürokrasisinin katıldığı toplantıya başkanlık eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş yapma ortamının büyük zarar gördüğü bir dönemde, bu kadar yüksek talebe kısa süre içerisinde bu oranda dönüş gerçekleştiren kamu bankalarının sürecin "gizli kahramanları" arasında yer aldığını söyledi. Albayrak, "Biz devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle milletimizin yanında olacağız. Krizlerden hızlı çıkma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomimiz, yeni süreçlere ivedilikle adapte olmayı başaran bir iş dünyamız var" dedi.Her talebe anında dönüş yapıldığını söyleyen Albayrak, "Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın sürecini tamamladık. Desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise yaklaşık 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisini gerçekleştirdik. Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" diye konuştu.Salgında devlet ve hükümet olarak iyi bir sınav verdiklerini, ilk günden itibaren sorunu ciddiye aldıklarını, hiçbir olası sonucu gözardı etmediklerini, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan adımlar attıklarını, içe kapanmadıklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti: "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması, ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı."Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin'de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD'de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı. Biz dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık."Albayrak, "Türkiye'ye karşı yükselen teveccühü de dikkate aldığımızda, bu potansiyel uzun yıllardır hayalini kurduğumuz yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi modelini tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor" diye konuştu. Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Milletimiz bizi izliyor. Bu tarihi kavşakta 'mış' gibi yapanları da, kafasını kuma gömenleri, Türkiye'nin başarısından rahatsız olanları da not ediyor" dedi.Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan Aydın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken.