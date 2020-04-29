SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Nisan Çarşamba

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Dünyanın ortak problemi haline corona virüs salgını, ekonomi üzerinde de etkilerini gösteriyor. Hal böyle olunca, altının gram fiyatında artışlar yaşanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününü çeyrek altın 616, gram altın fiyatı ise 383 lira seviyesinde kapattı. Peki 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Nisan 2020 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri ve uzman yorumları! Canlı ve güncel altın fiyatları değişimlerini buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.