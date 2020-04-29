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Türkiye’den geçen transit araçlara karantina 72 saate indi

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Türkiye’den geçen transit araçlara karantina 72 saate indi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren şoförlerin araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyeceklerini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistmi ile takip edilecek" dedi. Kovid-19 kapsamında şoförlerin kontrollerinin sağlık birimlerince yapılacağını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Yurda giren tüm araç ve kişiler dezenfekte işlemine tabi tutulacak. Şoförler ihtiyaç görülmesi halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabilecek. Şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak, 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri halinde uygulanmayacak.
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Türkiye’den geçen transit araçlara karantina 72 saate indi
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