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Ülkeler medikal birlikleri kuruyor

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Ülkeler medikal birlikleri kuruyor
KOVID,19 salgınının laboratuvarda yaratılmış bir virüs olma ihtimali tartışılırken, ülkeler hızlıca medikal kuvvetler kurmak için düğmeye bastı. Bu hamleyi ilk yapanlar ise ABD ve İngiltere oldu. Haziranda yapılacak ilk web tabanlı askeri fuar olacak Military Medical Webex fuarını düzenleyen Capital Fuarcılık'ın CEO'su Hakan Kurt, "Değeri sadece 10 milyon euro olan maskeler için ülkeler savaş noktasına geldi. Ülkeler savunmada ilk sıraya bioterörizmi aldı. Biyolojik terör askeri mekanizmaların hazır olduğu bir alan olmadığı için altyapılar düzenleniyor" dedi. "Salgın yüzünden binlerce insan öldü. 3. Dünya Savaşı olsaydı ancak bu kadar ölüm olurdu" diyen Kurt, devletlerin elinde bu saldırıları önleyecek bir strateji bulunmadığı için salgına da hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.
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Ülkeler medikal birlikleri kuruyor
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