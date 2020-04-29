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Yüksek Öğretim Kurulu ()'ten müjdesi geldi! Gelen haberine göre; üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internetin ücretsiz verileceği bildirildi. YÖK yaptığı açıklamada, "Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır." dedi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:51 ABONE OL
SON DAKİKA! YÖK'ten ücretsiz internet müjdesi

Son dakika haberi... Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'ten ücretsiz internet müjdesi geldi! YÖK, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internetin ücretsiz verileceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan tam açıklama şu şekilde:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

6 GB'LIK "UZAKTAN EĞİTİME DESTEK" KOTASI

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

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