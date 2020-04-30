2020 AGİ ne kadar? En düşük asgari ücret ne kadar? İşte AGİ dahil 2020 evli ve bekar net – brüt asgari ücret tutarı…

Ülkemizde iş gücüne katılan milyonlarca vatandaşımız, 2020 yılı başında yapılan toplantılar sonucunda belirlenerek Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 AGİ (Asgari geçim indirimi) ve asgari ücret tutarları merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız 2020 AGİ ne kadar sorusu başta olmak üzere arama motorlarında en düşük asgari ücret ne kadar öğrenmek için yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar? İşte AGİ dahil 2020 evli ve bekar net – brüt asgari ücret tutarı…

2020 AGİ NE KADAR? AGİ DAHİL EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET TUTARI...

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2020 yılı başında yapılan toplantılar sonucunda açıklanan "2020 Asgari Geçim İndirimi" (AGİ) oranı ve, evli - bekar, çocuklu - çocuksuz kişilerin net ve brüt asgari ücret tutarları şöyle...