Axa Sigorta’dan ebeveynlere EvdekiBakıcım desteği

AXA Sigorta, EvdekiBakıcım işbirliği ile ebeveynlerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Axa Sigorta, evlerimizden çıkamadığımız bu dönemde çocuklara EvdekiBakıcım'ın binlerce kalifiye oyun ablası ve özel ders öğretmeninden derslerini online olarak almalarını sağlıyor ve öğrenirken eğlenmelerine de destek oluyor. Axa Sigorta müşterileri EvdekiBakıcım hizmetinden herhangi bir ödeme yapmaksızın danışmanlık hizmetinin yanı sıra alacakları ilk dersten de ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Konuyla ilgili konuşan Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirirken her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağına dönüşme bakış açısıyla geleneksel sigortacılığın dışına çıkmayı ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmayı önemsiyoruz. Önlem olarak evlerimizde kaldığımız bu dönemde de çocuklar da eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Bu da ebeveynlerin omuzlarına ek bir sorumluluk yüklüyor. Hem kendi işlerinde çalışmaları hem de çocukların eğitimlerine destek olmaları gereken ebeveynlerin yanında olmak ve sorumluluklarını paylaşmak istedik. Bu süreçte tüm müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca oyun ablası hizmeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tüm Axa'lı çocuklarımıza harika bir hediye olacak" dedi.