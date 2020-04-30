Bakan Pakdemirli'den kiraz rekoltesinde artış hedefi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Kemalpaşa Kiraz Hasadı Şenliğine video konferans yöntemiyle katıldı ve çiftçilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

İzmir'in yanı sıra kiraz hasadının başladığı Afyon, Amasya, İzmir, Malatya, Manisa ve Muğla'daki üreticilerle de video konferans yöntemiyle görüşen Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada kiraz üretiminde birinci, ihracatta ise dördüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Pakdemirli, geçen yıl ağaç başına verimin 31 kilogram, dekar başına verimin ise ortalama 734 kilogram olduğunu belirterek, "Geçen yıldan kiraz rekoltemiz 664 bin 224 ton, bu yıl söz konusu rakamın üzerinde bir rekolte bekliyoruz. 2019'da 88 bin ton kiraz ihracatı yapıldı. Bu yıl ihracatta da artış hedefimiz var. Toplam üretimin yüzde 65'ini üreten ve ilk ona giren illerimiz, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Amasya, Afyon, Isparta, Niğde, Denizli ve Çanakkale oldu. Yani Anadolu, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar, tam bir kiraz yurdu oldu. Kirazdaki 2018-2019 dönemi yeterlilik derecemiz de yüzde 114,8. Dolayısıyla bu da bizim 'kiraz' işini oldukça doğru yaptığımızı, doğru yönettiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DESTEK BİZDEN, KİRAZ ÜRETMEK SİZDEN"

Bakanlıkça kiraza verilen desteklere de değinen Pakdemirli, standart fidan kullanım desteği kapsamında dekar başına 100 lira, sertifikalı diğer fidan kullanım desteği kapsamında dekar başına 280 lira, mazot desteği kapsamında dekar başına 15 lira, gübre desteği kapsamında dekar başına 4 lira, katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında da 10 lira destek verdiklerini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, ayrıca organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, küçük aile işletmesi desteği, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, toprak analizi desteği ve düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması kalemlerinde de üreticinin yüzünü güldüren özel destekler ve teşvikler verdiklerini belirterek, "Destek bizden, kiraz üretmek sizden" ifadesini kullandı.

Kiraz Hasadı Şenliğinde, dün lansmanı yapılan Dijital Tarım Pazarı'nın önemine de ,iaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İnşallah devreye aldığımız bu Dijital Tarım Pazarı, önemli bir dijital devrim olacak. Çünkü böylece çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız ise aradığı kalite ve standarda ürünü tedarik edebilecek. Yani küçük işletmeci, büyük sermaye sahiplerinin gücü altında ezilmeyecek. Genç girişimcinin hevesi, ufak aile işletmecilerinin şevki kırılmayacak. Aynı pazarda; kim daha iyi, daha kaliteli üretebiliyorsa ve kim müşteriye daha uygun fiyata sunabiliyorsa, o daha çok kazanacak. Yani artık ürettim, elimde kaldı yok. Ürettim, pazar bulamıyorum da yok. Bu yıl ne üretsem tedirginliği, üretsem satabilir miyim gerginliği yok. Bundan sonra planlayarak, tasarlayarak, rakiplerinizi görerek, rekabete iştirak ederek gerçekleştirebileceğiniz yeni bir üretim modeli var. Tek elden yönetilen, kaliteli ürüne uygun fiyatlarla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bu ortak pazarla umut ediyorum ki Türkiye, hakikaten dünyayı doyuran ülke olacak."